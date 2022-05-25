المحكمة تعلن يوم الحسم في قضية أحمد عز وزينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام ونصف من الجلسات القانونية حسمت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر اليوم الثلاثاء مصير دعوى الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها التوأم ضد الفنان أحمد عز، وقررت النطق بالحكم يوم 21 يونيو المقبل.

وسبق أن كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، عن طلب الفنانة مضاعفة قيمة النفقة لتصبح أكثر من 60 ألف جنيه شهريا، واستند إلى ان نتيجة التحريات حول أجر الفنان أحمد عز عن الأعمال السينمائية والدرامية والإعلانات أكدت أنه يربح دخلا يصل لـ300 مليون جنية سنويا، لافتا إلى تقديم حافظة مستندات تؤكد صحة هذه التحريات إلى المحكمة التي تنظر قضية زيادة نفقة طفليه التوأم زين وعز الدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة» على قناة «ETC»، أن أحمد عز حصل على مليون دولار خلال مشاركته في مسرحية علاء الدين والتى عرضت لمدة 3 أيام بالسعودية، كما حصل على 24 مليون جنية في آخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم الممر، ومسلسل هجمة ومرتدة، وفيلم الجريمة، ويمتلك لديه جيم خاص وكافيه.

وتابع محامي الفنانة زينة مؤكدا إنه طالب بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، لكي يعيش الطفلان في المستوى المناسب.