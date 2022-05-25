شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان أبو طالب تعرض فيديوهات تذاع لأول مرة للراحل سمير صبرى فى "بالخط العريض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الإعلامية إيمان أبو طالب، فى برنامجها "بالخط العريض" المذاع على قناة الحياة يوم الجمعة المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساء، فيديوهات تعرض لأول مرة للفنان الراحل سمير صبرى، وتستضيف خلال الحلقة عددا من المقربين للفنان الراحل، ليحكوا كواليس حياته فى أيامه الأخيرة.

الفيديوهات التى سجلها الفنان الراحل سمير صبري يتحدث فيها عن شخصيات عالمية لم تذع من قبل، كما تتناول الإعلامية فى حلقتها محطات مهمة من حياة الفنان الراحل بزوايا مختلفة.

وفى وقت سابق، حكت الإعلامية إيمان أبو طالب كواليس الساعات الأخيرة فى حياة الفنان سمير صبرى وآخر لقاء جمعهما قبل وفاته مباشرة.

وقالت إيمان أبو طالب: "ذهبت إلى الفندق الذى يقيم فيه الأستاذ سمير صبرى مع مجموعة من الأصدقاء الساعة 9 ونصف مساء الخميس، وجلسنا سويا ولعبنا كوتشينة، وكان فى حالة صحية جيدة، واتفقت معه أننى سأتى مساء الجمعة لنشاهد معا برنامجى (بالخط العريض)، واستمرت السهرة حتى الساعة الثانية إلا ثلث صباحا".

ورحل الفنان سمير صبرى عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما. وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى عزاء الفنان القدير الراحل، وذلك خلال عزاءه الذى تضمن مختلف الأطياف ممن حرصوا على المشاركة بالعزاء، حيث حرصت كلاً من الفنانة بشرى ويسرا على التواجد منذ اللحظات الأولى، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وهانى شاكر.

كما تواجدت الفنانة ليلى علوى إلى الإعلامى طارق علام، والإعلامى عمرو الليثي، وليلى علوى، ودينا، وعدد كبير من المشاهير ممن تواجدوا فى العزاء.

أيضاً حضرت الفنانة لقاء سويدان، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، طارق علام، محمد الغيطي

وحضر أشرف عبد الباقي، صابرين، رانيا فريد شوقى وشقيقتها المخرج عبير فريد شوقي، ايهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد ابو داود، المخرج احمد صقر، دكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق.

وتزين عزاء الفنان سمير صبرى بصوره والورود، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى عدد من الفنانين منهم، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنانة بشري، الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية بوسى شلبي، المذيعة ايناس جوهر.