شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة: دخلت مجال التمثيل بالصدفة وكنت أتمنى أكون مخرجا أو مدير تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم شريف سلامة، أثناء استضافته فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، أنه دخل مجال التمثيل بالصدفة ولم يكن في حسابه أن يكون ممثلا، وكان يتمنى أن يكون مخرجا أو مدير تصوير، وكان حلمه أن يكون باحثا أو عالما في مجال الحيوانات.

وأضاف سلامة: "الذى حمسنى في مجال التمثيل الراحل محمود عبد العزيز بعد تقديمى معه مسلسل (محمود المصرى)، وبعدها قال لى السناريست مدحت العدل أنت ممثل شاطر". وأشار شريف سلامة إلى أنه يحب مجال الحيوانات من صغره، وقرأ كتبا كثيرة في هذا المجال.

وأكد النجم شريف سلامة، أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، أن ترشيحه في مسلسل "فاتن أمل حربى" جاء من المخرج ماندو العدل الذي تربطهما علاقة صداقة، مشيرا إلى أنه متابع جيد لكل أعماله، مضيفا: "ثقته فيا حمستنى للمشاركة في العمل الذى حقق نجاحا كبيرا".





وأضاف سلامة: "من الأسباب التي حمستنى أيضا فريق العمل بداية من النجمة نيللى كريم الذى أحبها على المستوى الشخصى، والسيناريست إبراهيم عيسى، والمنتج جمال العدل، بالإضافة إلى باقى أبطال المسلسل".

وأكد شريف سلامة خلال لقائه أن هناك عددا من الأعمال التي تعرض عليه وعلى زوجته داليا مصطفى لتجمع بيننا، ولكن لم تناسبهما، مشيرا إلى أن داليا مصطفى ممثلة شاطرة ومحبة لشغلها جدا.

وأكد النجم شريف سلامة، أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، أنه مبسوط بردود الفعل التى تلقاها على مسلسل "فاتن أمل حربى"، الذى عرض في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه تلقى ردود فعل من نساء كثيرات. وأضاف: "الحمد لله حسيت بالفخر بعد المسلسل، لأننا قدمنا قضية مهمة جدا يكون لها تأثير في تغيير الواقع".

وأشار إلى أن شخصيته الحقيقية مختلفة تماما عن شخصية سيف الدندراوى التى قدمها في المسلسل، خاصة أنه شخص خجول في حياته.





وشارك مؤخرا الفنان شريف سلامة في مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقى، محمد ثروت، محمد الشرنوبى، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.