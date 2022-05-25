شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتظر عرض 3 أعمال سينمائية.. أبرزها "بحبك" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة هنا الزاهد، حالة من النشاط الفنى خلال الفترة المقبلة، إذ تنتظر عرض 3 أفلام سينمائية بداية من موسم عيد الأضحى المقبل، بعد أن غابت عن السباق الرمضانى الماضى.

انتهت هنا الزاهد وتامر حسنى من الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "بحبك"، واتجه تامر إلى غرفة المونتاج لوضع اللمسات النهائية للفيلم ليكون جاهزًا للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، وطرح النجم تامر حسنى برومو مبدئى للفيلم خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتى نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عن الإصابة التى تعرضت لها فى الركبة خلال تصوير فيلم بحبك للنجم تامر حسنى، قائلة: "إصابات التصوير المستمر فى الركبة".

تواصل هنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمى تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "مستر أكس"، والفيلم يشارك فى بطولته أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوى وإخراج أحمد رشيد.وطرح النجم أحمد فهمى البوستر الدعائى لفيلمه الجديد "مستر اكس" ملعنا عرضه فى موسم الصيف هذا العام 2022 .

وشارك أحمد فهمى الشهر الماضى بعرض مسرحية "جوازة معفرتة" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، والتي جمعته بزوجته هنا الزاهد، وشارك في بطولة العمل بيومى فؤاد، محمد أنور، محمد أوتاكا، ايمان السيد، أحمد على، إسماعيل فرغلى، والعمل تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

وسجلت المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وانتهت هنا الزاهد، من تصوير مشاهدها داخل أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ومن المتوقع طرحه خلال العام الجارى.

فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن بعض التفاصيل حول حياتها الشخصية والتى أراد متابعوها معرفتها من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة التى أطلقتها هنا، فى "ستورى" حسابها على إنستجرام، وكشفت هنا الأشياء التى لا تحبها فى شخصيها وقالت: "نفسى ماخدش على الناس بسرعة، وأصدقهم وأبطل أقلق واتسرع".

وعن البلاد العربية التى تريد هنا زيارتها قالت: "المغرب تانى وتونس والجزائر"، وعندما سئلت عن ممثلين "زمان" التى أرادت العمل معهم قالت "رشدى أباظة وعمر الشريف، وأحمد رمزى"، كما ردت هنا بطرافة على سؤال هل تعرضت للتنمر من قبل وقالت: "ايوة وانا فى المدرسة وكانوا بيتنمروا على مناخيرى ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملتلى عقدة".

وعن هوايتها غير التمثيل أشارت هنا أن هوايتها هى الرسم، كما تحدثت عن كواليس عملها مع النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل " فى لا لا لاند" وقالت: "كانت أجمل كواليس رغم اننا كنا بنصور فى تايلاند ودنيا من أجمل الشخصيات اللى قابلتها"، فى حين ذكرت الزاهد أن مطربها المفضل هو النجم تامر حسنى، وان أكلتها المفضلة ليست السوشى إنما "ملوخية وفراخ من غير عضم".