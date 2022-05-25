بعد غياب سنوات.. ميادة الحناوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور بعد بلوغها الـ60 عامًا.. لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 06:54 صباحاً - نشرت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، أحدث صور وكواليس لها من أحدث ظهور ببرنامج طرب مع مروان خوري.

وقدمت النجمة ميادة الحناوي كوكبة من أشهر أغنياته واغنيات زمن الفن الجميل برفقة الفنان مروان خوري.

حيث اعتمدت ميادة الحناوي إطلالة عصرية وظهرت بنيولوك جعل كثيرًا من المتابعين عبر صفحتها الرسمية على تطبيق «فيسبوك» يعلقون كل ما تكبر تحلى.

ميادة الحناوي في أحدث إطلاله لها – الصورة من صفحة الفنانة على فيسبوك

ميادة الحناوي تقبل جو رعد وتثير حالة من الجدل

من ناحية أخرى، أثارت الفنانة ميادة الحناوي حالة من الجدل بعد أن ظهرت قبل أيام مع مصفف الشعر والفنان اللبناني “جو رعد” في أحد الفيديوهات وقامت بتقبيله على خده بطريقة عفوية.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع بين ميادة الحناوي وجو رعد، أكد فيه الأخير على قوة علاقة الصداقة التي تجمعه بها من خلال استعراض بعض اللقطات المواقف التي جمعته بها في كواليس مشاركتها ببرنامج طرب مع الفنان اللبناني مروان خوري.

وظهر جو رعد في الفيديو يمسك بيد ميادة الحناوي خوفًا من تعثرها وسقوطها، ووصل معها إلى الاستديو المخصص للتصوير.

وفاجأ الفنان جو رعد، ميادة الحناوي بتقديم هدية لها وهي عبارة عن مجموعة من البخور والعطور التي تحمل اسمه والعلامة التجارية به.

وعبّرت ميادة الحناوي عن سعادتها الكبيرة بالهدية التي تلقتها من جو رعد، مشيدة بتصرفه: ” انت عامل عطر الك؟ أنت إنسان فظيع”.

وظهرت ميادة الحناوي وهي تستخدم العطر المقدم لها من جو رعد أثناء لقطات من التصوير وأشادت به كثيرًا.

كما ظهر الثنائي ميادة الحناوي وجو رعد وهما يغمران بعضهما البعض، وحرصت الفنانة السورية على تأكيد محبتها الكبيرة التي تكنها إلى الأخير معلقة: “حبيب الملايين أنت حبيبي يا جو، يا روحي يا جو”.

وفاجأت ميادة الحناوي، جو رعد بإعطائه قبلة على خده، وهو ما علق عليه: “أحلى بوسة”، لتعيدها مرة أخرى بوقت أطول، وجاء رده ضاحكاً: “أطول وأجمل بوسة”.

وأثار رد فعل ميادة الحناوي حالة من الجدل وانقسمت التعليقات بين المتابعين، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بظهور ميادة الحناوي من جديد وتغزل البعض بها، في حين انتقد البعض تقبيلها لـ جو رعد.

كما تفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو الذي جمع رعد والحناوي، معبرين عن فرحتهم بأن ميادة الحناوي بصحة جيدة، خاصة بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تتحدث عن معاناتها مع مرض الزهايمر.

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