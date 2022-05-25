شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى مع أمه على سرير المرض: ألف سلامة عليكِ يا أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم التونسى صابر الرباعى صورة له برفقة والدته على سرير المرض إذ تمر بوعكة صحية وتتواجد بأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وعلق عليها: "ألف سلامة عليك يا أمى وبعد الشر عليك".

ومن المقرر أن يحيى صابر الرباعى حفلا غنائيا فى باريس، 18 يونيو المقبل، وبعث رسالة قبل الحفل لجمهوره هناك: "لا أستطيع الانتظار لرؤية جمهورى العزيز فى باريس لعرض استثنائى يوم 18 يونيو.. الأماكن محدودة جدًا".

ويقدم صابر الرباعى أشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمرى الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللى بجمالك، جرحى ماشفي، على اللى جرى، ومن التراث التونسى سيدى منصور.

أما عن آخر حفلات النجم صابر الرباعى فى مصر، كان بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التى تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطارق شوقى وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسى بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندى عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية فى مصر.