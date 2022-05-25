شكرا لقرائتكم خبر عن عبده سليم وهاني الأسمر يطرحان أغنية "الحالة صعبة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من المطرب عبده سليم وهانى حسن الأسمر أغنية جديدة تحمل اسم "الحالة صعبة" على موقع يوتيوب، من كلمات سامح صلاح وألحان عبده سليم وتوزيع محمد سامي، ومكس وماستر محمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:

الحالة صعبة وكله ميت ع الجنية

والطماعين كترم اوي ماعرفش ليه

وابن الحرام ف الدنيا دي مرتاح وعايش

وابن الحلال تعبان اوي وجايين عليه

ناس في الزمان ده بجد قادرة ومجرمة

معدنها فلصوا وفي الخباثة معلمة

والطيبين في الدنيا دي مالهومش قيمة

والمحسوبين ع الخلق عاملين اوليا

نفوس مريضة بالفلوس بيتاجرو فينا

طالعين لنا ذي الكابوس كابسين علينا

عايشين بمبدأ ف الحياة اركب ودوس

كاسرين خاطرنا ونفسنا ولا حسوا بينا

النار بتاكل ف الحديد لأ خلوا بالكوا

الدنيا مش مخلوقة دي مخصوص عشانكوا

لو كل واحد فيكوا بيعامل ضميره

كان كل واحد في الحياة غلبان دعالكوا

رجليا شايلاني بالعافية

يا دنيا عريانة وحافية

ف بحر همك راميتيني

والمية تلج ماهش دافية

انا مستغرب كله بيهرب

ومافيش حد يبل الريق

ناس ف العيبة كنير لعيبة

ماشية شمال عمالولها طريق

انا بتالم ولا بتكلم

حاسس من جوايا بضيق

تبقى مصيبة لا روح للعيبة

وانا طول عمري يا دنيا بريء

الدنيا جاية ع السليم وتهد فيه

والكدبين بتحبهم والسر إيه

فيها اللئيم بيتعمله ميت حساب

أما اللي واضح تركنه على جنب ليه

في خلق باردة قلوبها جامدة مفترية

وماعندهاش رحمة يا ناس ولا إنسانية

الشقيانيين طول عمرهم بيزلوا فيهم

والمحدوديين عايشين ف ميغة وميه ميه