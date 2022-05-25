لن تصدق كيف أصبحت ياسمين رئيس أكثر جمالًا وأناقة في آخر ظهور لها.. هل السبب هو عودتها لهادي الباجوري؟ – «صورة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 05:51 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها ومحبيها صورًا جديدة تظهر من خلالها بلوك جديد، حيث بدت بشكل مختلف لمتابيعها،

وكتبت ياسمين رئيس تعليقًا على هذه الصور، قائلة: “ابقى سعيد، ولا تعطى للطاقة السلبية مكانا”، وتعد هذه الجلسة هي الأولى بعد عودتها لزوجها المخرج هادي الباجوري، بعد فترة انفصال ليست طويلة.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “أحلى ياسمين حبيبي”، “قمر”، “سكر”، “منورة يا غالية”، “قمر قمر بحبك أوي”، “إيه الطعامة والسُكر ده يا فنانة”، “انتي أكتر ممثلة بحبها”، “يا رئيس قلبي”.

عودة ياسمين رئيس إلى هادي الباجوري

وكانت ياسمين رئيس، قد أعلنت مؤخرًا عودتها لزوجها المخرج هادي الباجوري بعد انفصالهما في فبراير الماضي”.

واستهلت ياسمين آنذاك الإعلان عن إنفصالها بآيةٍ من القرآن، في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت فيها “الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم.”

وكانت الفنانة المصرية قد تصدرت محرك البحث غوغل مؤخرًا، بعد تصريحات لزوجها، خلال إطلالةٍ إعلامية، قال فيها إنه لا يمانع أن تؤدي زوجته القبل والمشاهد الرومانسية في أعمالها، ولا يجد حرجًا من مناداته بـ”زوج الممثلة”.

ولم يصدر أي تعليق وقتها من ياسمين على هذه التصريحات، بينما كانت تنشر عبر حسابها الرسمي على انستغرام مقاطع فيديو من يوميات زيارتها الأخيرة إلى العاصمة السعودية ومشاركتها في مسرحية “أحفاد ريا وسكينة” بموسم الرياض، كما كشفت مؤخرًا عن أدائها لمناسك العمرة، من خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

آخر أعمال ياسمين رئيس

ياسمين رئيس، قدمت عدة أعمال فنية الفترة الماضية، حيث شاركت فى فيلم “قمر 14“، مع عدد من نجوم الفيلم منهم خالد النبوى، غادة عادل، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، وغيرهم من إخراج هادى الباجورى.

كما قدمت أولى بطولاتها فى الدراما بـ “مسلسل 60 دقيقة” وعرض على أحد المنصات الرقمية، وشارك فى بطولته كل من محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، وعدد من الفنانين، تأليف محمد هشام عبيه، إخراج مريم أحمدى.

يُذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك في فيلم “خطة مازنجر” الذي تعود من خلاله لتجربة الأفلام الكوميدية

ويشارك ياسمين رئيس، في بطولة الفيلم: حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، ومن إخراج رامي رزق الله.

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