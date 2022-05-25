شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يحقق بـ "واحد تانى" أعلى إيرادات فى مشواره بـ 45.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم أحمد حلمى أعلى إيرادات في مشواره السينمائي بفيلمه الجديد "واحد تانى" المعروض حالياً في السينمات بعدما حصد 45 مليون و 500 ألف جنيه في شباك التذاكر، متخطياً إيرادات فيلم "لف ودوران" الذى قدمه أحمد حلمى عام 2016 وحقق إيرادات بلغت 44 مليون جنيه وكانت الأعلى في السينما وبمشوار أحمد حلمى في هذا التوقيت.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

أما فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمى، ودنيا سمير غانم، وصابرين، وبيومى فؤاد، وإنعام سالوسة، وميمى جمال، وجميلة عوض، ومن تأليف منة فوزى، وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط من عائلته حتى يتزوج ويقومون بمؤامرة ضده حتى لا يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها، ليدخل بعد ذلك فى قصة حب مع فتاة مصرية.