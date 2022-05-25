لن تصدقوا من هو هذا الطفل.. فنان مصري شهير وزوجته “حرمية” شهيرة في الدراما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:54 صباحاً - نشرت صفحة فنّية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»، صورة لفنان شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر قرابة عام، وقالت أنه فنان معروف ومتزوج من فنانة مصرية شهيرة.

هذا الفنان قدم عدد كبير من الأعمال الفنّية المتميزة وكان كل عمل بمثابة نقلة فنية كبيرة له، وأبرز هذه الأدوار، دوره في فيلم “ولاد رزق”، فكان هو الصديق المقرب لأولاد رزق الأربعة.

وإذا دققتوا في الصورة ستعرفون من هو هذا الفنان، فشكله لم يتغير كثيرًا، بل مازال يحتفظ بنفس ملامح البراءة والطفولة التي كانت لديه من قبل، إنه الفنان المصري الشاب “أحمد داوود“.

صورة نادرة من طفولة النجم الشاب أحمد داوود

بدايات أحمد داوود

ولد أحمد داوود في مصر بمحافطة القاهرة في 30 يناير عام 1983 ودرس الهندسة وطوال دراسته عمل بالتمثيل على مسرح الجامعة ثم إنتصر بالعديد من الجوائز على نطاق الجامعة وبحافز حبه للتمثيل بدأ البحث عن أداة ليدخل بها عالم التمثيل الحقيقي. مثلما أسهَم في قليل من الحلقات المسلسلة التلفزيونية في تلك المرحلة وأيضًا في المقر الثقافي الفرنسي رِجل مسرحية “موتى بدون قبور” لسارتر وفاز بجائزة أجدر ممثل في مهرجان الشبان المبدع الـ4 عام 2006.

تصدر أحمد داوود المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داوود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي

كما شارك داوود في مجموعة من أنجح الأفلام أشهرها: فيلم ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، ثم شارك بالبطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D.

زواج أحمد داوود وعلا رشدي

تزوج داوود من الفنانة المصرية علا رشدي عام 2010 ولديهما طفلين، إبنة تسمى “ميلا” وإبن يلقب “آدم”، وهي من أسرة دبلوماسية وعاشت في عديد من البلاد والمدن مثل (دولة روسيا – أمريكا – إيطاليا) وقد كان أول طرح فني تساهم فيه هو عمل سينمائي (السكينة والثعبان) وبرنامج (أسرة بيسو)، ومن أشهر أعمالها دور الحرامية “ماجي” بـ (مسلسل ب 100 وش).

أحدث أعمال النجم أحمد داوود

وكانت آخر أعمال النجم المصري، أحمد داوود، مشاركته في السباق رمضان 2022 الماضي، بمسلسل “سوتس بالعربي“، وهو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي، الذي يحمل الإسم ونفسه.

وقدم النجم أحمد داوود شخصية “آدم منصور” في مسلسل “سوتس بالعربي”، الذي تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

وحول ردود الأفعال مع اقتراب العمل من نهايته، أكد الفنان المصري: “الحمد لله بشكل كبير كانت إيجابية ومتميزة على الآداء والتصوير والصورة، ووجدت حفاوة كبيرة من الجمهور بشخصيات العمل المختلفة، وبدأ الجمهور فى التفاعل مع المسلسل، وهو يعني أن العمل نجح نجاحًا كبير بين الجمهور”.

وينتظر داوود عرض «فيلم يوم 13» وهو أول فيلم مصرى ثلاثى الأبعاد «3D» بالكامل، والفيلم تكلفة إنتاجه عالية، كما أن فريق العمل به على أعلى مستوى، ومن بينهم دينا الشربينى، وشريف منير، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وينتمى لنوعية الإثارة والتشويق، ومن المقرر أن يطرح بالتزامن مع عيد الأضحى.

كما سيبدأ الفنان الشاب أحمد داوود تصوير «فيلم هيصة» خلال الأيام القليلة القادمة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداث الفيلم حول كرة القدم والمزيكا فى إحدى المناطق الشعبية.

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