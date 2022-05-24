هجوم لاذع على عمرو واكد بسبب تغريدة مسيئة لنساء مصر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوماً لاذعا على النجم عمرو واكد بسبب تغريدة نشرها عبر تويتر ثم تراجع عنها بعدها وقدم الاعتذار عنها.

وعلق أديب في برنامجه “الحكاية” على تغريدة واكد، وقال: “عمرو واكد عنده عقدة اسمها السيسي.. هو بيكره عبد الفتاح السيسي.. ودي نقطة لم يستطع تجاوزها حتى الآن، ليس هناك ما يمنع في أن تكون معارضا، ولكن عمرو واكد ليس معارضا بل شخصاً معقداً. عنده عقدة اسمها مصر.. فبعد ما كتب التويتة القذرة، أصدقاؤه من نفس التيار سألوه عن اللي كاتبه”.

واعتبر أديب أن ما قام به “يتمثل في استخدام السباب والشتائم لإضعاف قيمة أي شخصية، عمرو واكد خاض في عرض سيدات مصر، وسيدات مصر خط أحمر”.

وفي وقت لاحق حذف النجم المصري المقيم بالولايات المتحدة الأميركية تغريدته المثيرة للجدل، وكتب قائلاً: “أنا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا. الموضوع مالوش دعوة بالرأي. هو عيب صدر مني ومش كبير علي اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم. دعم النظام شيء دنيء وايضا ما رميت به غيري غير اخلاقي”.