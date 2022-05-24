إعلامية شهيرة تدافع عن شيرين: “تتعرض للتهديد والابتزاز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب ووصول الأمور بينهما إلى الشرطة، علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأمر بطريقتها الخاصة، كاشفة عن الكثير من الأمور.

وقالت الإعلامية المصرية خلال تقديم برنامجها “كلمة أخيرة”: “مشكلة أخرى تتعرض لها شيرين، وقصتها بالنسبة لنا ليست فقط قصة فنانة ولكن تعبر عن مشاكل المرأة، وهذا البرنامج يخصص اهتماما كبيرا بهذه المشاكل”.

وأضافت: “شيرين قد تكون فنانة مشهورة، لكنها في النهاية إنسانة وامرأة تتعرض للضغط والتهديد والابتزاز أحيانا، وعندها مشكلة في زواجها وطلاقها”.

وتابعت: “نتمنى إنها تنتهي من كل هذه المشاكل وتتفرغ لفنها الذي نحبه كلنا”.

وجاء هذا التعليق بعد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري منتهي الترخيص وتهديد طليقته الفنانة المصرية والتعدي عليها وابنتيها بالسب والشتم. وطالبت النيابة العامة بالتحفظ على السلاح المضبوط، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما أمرت بالاستماع لأقوال شيرين لكشف تفاصيل الواقعة.