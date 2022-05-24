أكرم حسني يكشف تفاصيل أغنيته مع محمد منير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أكرم حسني، خلال مداخلة هاتفية مع جيهان عبد الله في برنامج “أجمد 7” الذي تقدمه على إذاعة نجوم إف إم تفاصيل أغنيته الجديدة التي يتعاون فيها مع “الكينغ” محمد منير.

وقال أكرم: “الأغنية ليست من نوعية الدويتو وأكيد لن أضع صوتي مع صوت “الكينغ” محمد منير، لكن هي من كلماتي وألحاني.

ورداً على سؤال كيف حدث هذا التعاون؟ قال: قبل خمس سنوات تواصل محمد منير معي وسألني عن مؤلف أغاني شخصية “أبو حفيظة”، وطلب مني كتابة أغنية له، وحاولت كتابة شيء يرضيه لكن لم يحدث توفيق.

وأضاف: “بعد كتابة هذه الأغنية وجدتها مناسبة جدا للكينغ وعرضتها عليه فأعجب بها وبدأنا تحضيراتها، ومن المنتظر أن نطرحها قريباً.

وردا على سؤال ما اسم الأغنية؟ قال: “الأغنية تحمل اسم “للي” وهي كلمة تتكرر كثيراً في الأغنية، التي تنتمي لنوعية أغاني الغزل والحب كما عودنا محمد منير”.

يذكر أن أكرم حسني، شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “مكتوب عليا”، وشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.