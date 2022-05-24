جيسيكا بيل تثير الجدل بمسلسل Candy

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة الأميركية، جيسيكا بيل، الجدل بسبب دورها الجديد في شخصية ربة منزل، لديها غريزة قاتلة في مسلسل “Candy”، حيث يستند العمل إلى قصة جريمة حقيقية مروعة من ثمانينيات القرن الماضي، وحظي باهتمام الجمهور والنقاد.

المسلسل مبني على قصة حقيقية عن ربة منزل من تكساس، تدعى كاندي مونتغمري، اتُهمت بقتل صديقتها بفأس في عام 1980، لكنها حصلت على البراءة.

وأثار العمل ضجة كبيرة، لاحتوائه على تفاصيل مروعة للقصة، ما جعل الجمهور يتساءل ما إذا كانت حدثت في الواقع، أم أنها من وحي خيال المؤلف.

القصة في العمل هي لشخصية “كاندي”، التي قتلت صديقتها المعلمة في المدرسة، والتي تدعى بيتي جور، وأصبحت صديقة لها بعد أن التقتا ذات مرة. في ذلك الوقت، كانت كاندي على علاقة أيضًا بزوج بيتي، الذي تكهن البعض بأنه كان الدافع وراء القتل، وعلى الرغم من أنها ادعت في البداية الدفاع عن النفس، فإنها اعترفت في النهاية بتقطيع بيتي 41 مرة بفأس، وأصبحت منبوذة في بلدتها منذ ذلك الحين.

المسلسل تم عرضه لأول مرة على منصة “Hulu”، يوم الإثنين 9 مايو، مع عرض حلقة جديدة كل ليلة حتى النهاية.

“Candy” هو المسلسل الثالث التي تنتجه جيسيكا بيل، وتجسد دور البطولة فيه، حيث كشفت عن أنها لم تكن راضية عن المسار الذي كانت تسلكه في حياتها المهنية، وقررت تولي زمام الأمور، وإيجاد أدوار مختلفة، ومحاولة خلق الفرص لنفسها.

كما تُظهر خاتمة المسلسل طلاق مونتغمري وزوجها، وأنها أصبحت أخصائية نفسية تحت اسم مختلف، على الرغم من أن مكان وجود مونتغمري الحالي في الحياة الواقعية لايزال غير معروف.