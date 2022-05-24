رابح صقر يمارس الرياضة بملابس غريبة.. إطلالة تعرضه للانتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم السعودي رابح صقر المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له، عبر حسابه في “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يمارس التمارين الرياضية في صالة منزله.

وظهر رابح صقر في الصور بإطلالةً شبابية، تكونت من شورت باللون الخمري، نسقه مع تيشيرت باللون الأبيض المُزيَّن بطبعات شعار إحدى العلامات التجارية باللون الخمري.

فيما أكمل إطلالته تلك بارتداء قبعة بيسبول مُطابقة لشكل طبعات التيشيرت، وانتعل حذاء رياضياً باللون الأبيض.

وتعرضت إطلالة رابح صقر للكثير من الانتقادات من قبل عدد كبير من المتابعين، الذين رأى بعضهم أنها لا تناسب التمارين الرياضية، وأنها لا تتناسب مع عمره، إذ إنه أعاد نشر مقطع الفيديو نفسه عبر حسابه في “تويتر”، معلقاً عليه بالقول: “الطقم ممكن ما يعجب ناس.. بس عاجبني”.

وعلى صعيد أعماله الفنية، كان رابح صقر قد طرح مؤخرًا 4 أغانٍ من ألبومه الجديد الذي يأتي باسم “الصقر 22″، وهي: “واجد، نوع من البشر، الآهات، والعباة الرهيفة”، حيث طرح اثنتان منها قبل حلول رمضان الماضي، فيما طرح الاثنين المتبقيتين بالتزامن مع موسم عيد الفطر.