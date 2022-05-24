باريش أردوتش بطل “حب للإيجار” ينتظر مولوده الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم التركي، باريش أردوتش، عن انتظاره، وزوجته الممثلة غوبسي أوزاي، طفلهما الأول بعد نحو عامين من ارتباطهما الرسمي وزواجهما.

وأكد النجم التركي، المعروف في الوطن العربي بشخصية “عمر”، في مسلسل “حب للإيجار”، أن حبيبته وزوجته حامل بطفلهما الأول منذ نحو 6 أشهر، كاشفاً عن جنس المولود (فتاة).

من ناحية أخرى، نشرت النجمة الكوميدية، غوبسي أوزاي، صورة عفوية لها عبر حسابها في “إنستغرام”، أخفت من خلالها بطنها، وأعلنت أنها حامل بالشهر السادس وتنتظر طفلتها.

وكان باريش وغوبسي قد تزوجا في يوليو 2021، بعد علاقة حب دامت 6 سنوات، ولم يقم أردوتش حفل زفاف، واكتفى بعقد القران، وحضور الشهود من الأصدقاء المقربين في مدينة تشيشمي الساحلية.

جدير بالذكر، أنه يعرض حالياً للفنان باريش أردوتش مسلسل ألب أرسلان Alparslan: Büyük Selçuklu متصدراً “الترند”، والأكثر متابعة في تركيا والوطن العربي بسبب أحداثه الشيقة، وتدور القصة حول السلطان ألب أرسلان، أحد أعظم حكام الدولة السلجوقية، الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش البيزنطي في واقعة “ملاذكرد”، وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك في عام 1071.

ويحقق مسلسل ألب أرسلان في الحلقة 25 نجاحاً كبيراً، ويحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور المصري والعربي، ويقوم ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن في تركيا، على رأسهم باريش أردوتش، الذي يقوم بدور ألب أرسلان، وفهرية أفجين في دور أكتشا خاتون، وإردينش جولينير الذي يجسد شخصية السيد جاغري بك، وميم كمال أوكي، ومحمد أوزغو في دور نظام الملك، وباريش باقجي في دور طغرل بك، وزينب أوزدير.