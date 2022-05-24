لأول مرة.. وجه الأمير ويليام منفرداً على هذه العملة النقدية في إنجلترا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفال يحدث للمرة الأولى منذ ولادته، أصدرت دار سك العملة بالمملكة المتحدة، عملة معدنية جديدة، بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، بمناسبة عيد ميلاد الأمير ويليام الأربعين.

وتم الكشف عن تصميم العملة المعدنية، قبل إصدارها رسمياً في 21 يونيو المقبل، وتتضمن الرمز الملكي للأمير الحرف (W)، والرقم (40)، الذي صممه المصمم توماس تي دوشيرتي، ومن المتوقع وضع صورة للملكة على الجانب الآخر من العملة بتصميم من جودي كلارك، ونقشت على حافة العملة جملة: “صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج”.

وهذه هي المرة الأولى، التي يظهر فيها الأمير ويليام (الثاني في ترتيب ولاية العرش) بمفرده على عملة رسمية، ولقد ظهر سابقاً على عملة معدنية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية مع دوقة كامبريدج، للاحتفال بزفافهما عام 2011.

إلى جانب العملة الجديدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، سيتم إصدار محدود من مجموعة تذكارية من عملتين، تضم عملة احتفال ذهبية بحجم 0.25 أونصة، وعملة سيادية لعام 1982، العام الذي ولد فيه الدوق، كما ستتضمن المجموعة أيضاً إصداراً محدوداً من العملات المعدنية، مصنوعة من 5 أونصات من الذهب الخالص للاحتفال بالمناسبة الخاصة، مع تقنية الليزر، ما يمنح صورة ويليام مظهراً ثلاثي الأبعاد محسّنًا على العملة.

من جانبها، قالت كلير ماكلينان، مديرة العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية، إن التصميم الأنيق يكرم نضج الأمير، الذي أصبح عضواً بارزاً في العائلة الملكية، وزوجاً مخلصاً وأباً محباً لثلاثة أطفال”.

وفي هذا السياق، قال ليو دوكيرتي، عضو البرلمان البريطاني: “يحقق التصميم توازناً بين الطاقة الجديدة لصاحب السمو الملكي؛ كونه أباً صغيراً مع الطبيعة الاحتفالية لمنصبه الملكي، وتخلق زاوية ثلاثة أرباع للصورة صورة شخصية أكثر ديناميكية بدلاً من المظهر الجانبي التقليدي، وقد استخدمت بعض تقنيات النحت على منصة رقمية لتحقيق النمط المطلوب للتصميم”.