ريهانا تخطط لتغيير مسكنها مع والد طفلها.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن غريزة الأمومة بدأت تظهر بشكلٍ كبير على النجمة العالمية ريهانا، إذ ستتخذ خطوةً للوراء، وتعود إلى بلدها الأصلي بربادوس للعيش فيه إلى جانب طفلها الذي ولد قبل نحو أسبوع ونصف، ووالد طفلها مغني الراب آيساب روكي.

وبحسب المصادر، فإنَّ ريهانا قررت ذلك من أجل مصلحة طفلها المولود حديثاً، حيث إنها تحب بلادها، وترغب في أن يكبر طفلها هناك، وأن تمنحه التجربة نفسها التي مرّت بها وعاشتها في طفولتها قبل أن تدخل عالم الأعمال التجارية.

ومن المتوقع أن تبقى النجمة العالمية في لوس أنجلوس، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تحزم أمتعتها وتعود بعدها إلى منطقة البحر الكاريبي مع والد طفلها حيث ستعيش هناك، وفقاً لصحيفة The Mirror.

وأضافت الصحيفة أن الزوجين يخططان للعودة إلى باربادوس في غضون بضعة أشهر، حيث تعيش عائلاتهما، وأن ريهانا اختارت بالفعل المدرسة التي سيذهب إليها الطفل عندما يبلغ من العمر ما يكفي.

ولم تكشف المغنية العالمية بعد عن اسم الطفل، كما أنها تتكتم أيضاً على أمر ولادته، لكنه وبالتأكيد وُلد بملعقة ذهبية في فمه، بفضل ثروة والدته الضخمة البالغة 1.7 مليار جنيه إسترليني.

وكانت ريهانا قد رحبت بطفلها الأول قبل عدة أيام بتاريخ 13 مايو، حيث كشف أحد المصادر أن النجمة أنجبت طفلاً في لوس أنجلوس، وكان إلى جانبها آيساب، وأن العائلة تستريح حالياً في منزلها بلوس أنجلوس، مضيفاً أن الزوجين “لم يترك كل منهما الآخر”، وأن ريهانا “كانت تتطلع إلى الأمومة لفترة طويلة”.

يُذكر أن عدسات المصورين كانت قد رصدت ريهانا، وهي تسير بمفردها دون طفلها أو حبيبها في شوارع حي ويست هوليوود، يوم الخميس الماضي، حيث اختارت أن تظهر بإطلالة كاجوال بعيدة كل البعد عن الإطلالات الجريئة، التي اعتمدتها خلال أيام حملها، إذ ارتدت سترة صوفية باللون الرمادي فضفاضة نسقتها مع بنطال أسود اللون.

يُذكر أن ريهانا كشفت عن حملها بصورة جمعتها مع والد طفلها آيساب، أثناء جولتها في مدينة هارلم، بولاية نيويورك في شهر يناير الماضي.