شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان خالد أنور يعلن وفاة عمته على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الشاب خالد أنور وفاة عمته وذلك عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام، حيث كتب "توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتى فردوس محمد مدبولى ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، البقاء لله".



خالد انور

يذكر أن خالد أنور عرض له مؤخراً مسلسل "تحقيق" على منصة watch it الرقمية، ويعتمد البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل، وظهور خاص الفنان تميم عبده، والفنان محمد الصاوى، وضيوف الشرف صفاء الطوخى، يوسف إسماعيل، وكمال أبو رية.

مسلسل "تحقيق" مكون من 12 حلقة وهو من أعمال watch it الأصلية، وينتمى لنوعية أعمال الاثارة والغموض وتعتمد أحداثه على لغز يبحث أبطاله عن حل له، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكان آخر أعمال خالد أنور في السينما فيلم "قمر 14" الذى عرض في يناير هذا العام والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.