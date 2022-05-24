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شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم 24 مايو.. ذكرى وفاة إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 24 مايو ذكرى رحيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين الـ50، والذى يعتبر واحد من أبرز الفنانين الذين مروا في تاريخ الفن العربى، لما له من جماهيرية كبيرة عبر مسيرة مطولة من الأفلام والأعمال، الذى خلدها باسمه، حيث يعتبر الفنان الوحيد الذى يمتلك أفلاما باسمه على شاكلة "إسماعيل ياسين في البوليس"، إسماعيل ياسين في الطيران"، وغيرها من الأعمال.
اسماعيل يس
• من مواليد 15 سبتمبر 1912 فى السويس
• عاش طفولة شاقة بعد وفاة والدته
• ساهم فى المسرح الكوميدى بأعمال متميزة
• كون فرقة تحمل اسمه على مدى 12 عاما قدم خلالها أكثر من 50 مسرحية
• التحق بعدة فرق فنية ومنها بديعة مصابنى
• ذاع صيته كمونولوجست حتى اختاره فؤاد الجزايرلى لدور صغير فى فيلم "خلف الحبايب"
• استطاع إثبات تميزه فى السينما وأصبح أحد أبرز نجومها
• قدم أكثر من 166 فيلما خلال مسيرته الفنية
• كون ثلاثيًا ناجحًا مع المؤلف أبو السعود الإبيارى والمخرج فطين عبد الوهاب
• تزوج 3 مرات ولم ينجب غير ابن واحد هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من السيدة فوزية
• توفى فى 24 مايو 1972