فى مثل هذا اليوم 24 مايو.. ذكرى وفاة إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء 24 مايو ذكرى رحيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين الـ50، والذى يعتبر واحد من أبرز الفنانين الذين مروا في تاريخ الفن العربى، لما له من جماهيرية كبيرة عبر مسيرة مطولة من الأفلام والأعمال، الذى خلدها باسمه، حيث يعتبر الفنان الوحيد الذى يمتلك أفلاما باسمه على شاكلة "إسماعيل ياسين في البوليس"، إسماعيل ياسين في الطيران"، وغيرها من الأعمال.



اسماعيل يس