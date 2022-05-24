شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش وزوجته فى أحدث ظهور قبل انطلاق تصوير مسلسله "العين بالعين".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المطرب رامى عياش حالة من النشاط الفنى، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، كما يستعد عياش لبدء تصوير مسلسله الجديد "العين بالعين"، والذى من المقرر أن ينطلق تصويره منتصف شهر يونيو المقبل، وهو من بطولة سيرين عبد النور، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية.

وظهر رامى عياش بصحبة زوجته في حالة من الرومانسية، حيث يعد الثنائى من أشهر الثنائيات الزوجية على السوشيال ميديا، خاصة أن متابعيهم يحرصون على التعليقات ويطالبوهم بنشر صوراً يومياً.



رامى عياش وزوجته

مسلسل "العين بالعين" تشارك فى بطولته النجمة سيرين عبد النور، وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار سلام كسيرى، وإخراج راندا علم، وينتمى إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.