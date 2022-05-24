شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس توجه رسالة لمتابعيها فى سيشن جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها ومحبيها صوراً جديدة تظهر من خلالها بلوك جديد، حيث بدت بشكل مختلف لمتابيعها، وكتبت ياسمين رئيس تعليقاً على هذه الصور، قائلة: "ابقى سعيد، ولا تعطى للطاقة السلبية مكانا"، وتعد هذه الجلسة الأولى بعد عودتها لزوجها المخرج هادى الباجورى، بعد فترة انفصال ليست طويلة.

ياسمين رئيس، قدمت عدة أعمال فنية الفترة الماضية، حيث شاركت فى فيلم "قمر 14"، مع عدد من نجوم الفيلم منهم خالد النبوى، غادة عادل، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، وغيرهم من إخراج هادى الباجورى.

كما قدمت أولى بطولاتها فى الدراما بمسلسل "60 دقيقة" وعرض على أحد المنصات الرقمية، وشارك فى بطولته كل من محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، وعدد من الفنانين، تأليف محمد هشام عبيه، إخراج مريم أحمدى.



ياسمين رئيس



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