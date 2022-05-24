شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يؤدى مناسك العمرة بعد حفلته الأخيرة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مطر ب المهرجانات عمر كمال من أداء مناسك العمرة عقب الانتهاء من حفلته الأخيرة التي كانت في موسم جدة ونشر عمر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له يرتدى فيها ملابس الإحرام أمام الكعبة



بوست عمر كمال

و هنأ المغنى عمر كمال، الفنانة بوسى ، بمناسبة حفل زفافها، حيث نشر فيديو لها، وهى تفتح الصندوق الذى يحتوى على فستان حفل الزفاف، وقال في تعليقه على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "أحلى عروسة".

وفى مقطع الفيديو القصير، ظهرت بوسى وهى تقف أمام صندوق ضخم، وفور فتحه أخرجت منه فستان زفافها الأبيض الأنيق الذى أطلت به على ضيوف حفل الزفاف.