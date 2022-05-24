شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مجدى كامل يناقش رسالة الدكتوراه تحت إشراف أشرف زكى .. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الفنان مجدى كامل بعد غدا الخميس، رسالة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وتأتى رسالة كامل تحت عنوان "أسس تدريب الممثل لتطوير عنصر الإيقاع للأداء التمثيلى في العرض المسرحى"، وأعضاء اللجنة التي تناقش الدكتوراه كل من الأستاذ الدكتور أشرف زكى مناقشا ومقررا، ود.سمير حسين المصيلحى، ود.سحر أمين، وذلك بقاعة مندور بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

كان الفنان مجدى كامل وزوجته الفنانة مها أحمد قد احتفلا بعيد ميلاد نجلهما، ونشر مجدي كامل فيديو لاحتفالهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا:"النهارده عيد ميلاد ابني أحمد.. كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسلامة وعقبال مليون سنة.. انت تضحك الدنيا تضحك أحلي حاجة جاتلي من عند ربنا.. كل سنة وأسرتي الكريمة بخير.. مها وعادل انتم السند والضهر لولاكم ماكنت انا الحمد لله يارب توفيقك"

فيما كتبت مها أحمد عبر حسابها :"كل سنة وأنت طيب ياقلب ماما ياروح ماما ياعيون ماما عقبال سنين كتيرة أوى وإنت منور حياتنا ودنيتنا يا أجمل هدية رزقنا بيها ربنا ".

ونشر ابنهما عادل صورة نادرة له في طفولته مع شقيقه، مصحوبة بتعليق :" كل سنة وانت طيب يا أغلي حاجة في حياتي يا سندي وضهري واخويا الكبير و كل حاجه حلوه في الدنيا، ربنا يخليك ليا و ميحرمنيش منك ابداً يا حبيب قلب اخوك يا غالي، بشوفك معايا في كل حتة و في كل مكان و لما ببقي مع صحابي في اي حته او اي مكان او مسافر بشوفك معانا وبحس روحك دايماً معايا علشان طول الوقت في بالي و طول الوقت عايزك معايا في كل حتة".