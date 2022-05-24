شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان كريم قاسم يعلن وفاة عمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان كريم قاسم، وفاة عمته ماجدة قاسم، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمه الله عمتي ماجدة محمود قاسم، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



كريم قاسم

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم قاسم، مسلسل يوتيرن الذي عرض في دراما رمضان 2022، ومن بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.