شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريلر فيلم Elvis قبل عرضه فى مهرجان "كان" السينمائى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المقطع الدعائي الجديد لـ فيلم إلفيس يتعمق في الجانب المظلم من الشهرة، حيث يصارع إلفيس بريسلى، لمعرفة من هو وماذا يفكر العالم به، ويروي النجم توم هانكس، الذي يقوم بشخصية مدير إلفيس توم باركر، كيف أصبح الفيس إله لمحبيه.

وكُشف الستار عن التريلر قبل عرض الفيلم خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، والفيلم يركز بشكل أساسي على العلاقة بين باركر وبريسلي ، ويؤرخ صعود إلفيس غير المتوقع إلى النجومية وشهرته الهائلة وسط المشهد الثقافي الأمريكي سريع التغير.

وعلي جانب آخر شهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، خضوع صناع الفيلم الوثائقي All That Breathes الهندي، لجلسة تصوير للترويج للفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان، حيث حضر من صناع الفيلم كل من شوناك سين ومحمد سعود ونديم شاه زاد. الفيلم يتناول قصة شقيقين يحاولا حماية طائر في ظل أوقات مضطربة في نيودلهي.



لقطة من فيلم الفيس

وكان مهرجان كان السينمائي قد شهد عرض فيلم المخرج الإيراني علي عباسي Holy Spider أو "العنكبوت المقدس" في مهرجان كان السينمائي، وهو فيلم الذي يستند إلى قصة حقيقية لسفاح في مدينة مشهد الإيرانية.

ويدورالفيلم في ضواحي المدينة الإيرانية، حيث يقوم القاتل يدعى سعيد هاني، يؤدي دوره مهدي باجستاني، بمطاردة بائعات الهوى لقتلهن كنوع من التطهير وتلاحقه الصحفية الاستقصائية رحيمي، التي تلعب دورها زار أمير إبراهيمي، وعندما أُلقي القبض على القاتل، في عام 2001، وجد دعما لحجته بأنه كان يقضي على ما وصفه بالفساد الأخلاقي، على الرغم من إدانته وإعدامه في العام التالي، والفيلم واحد من 21 فيلما تتنافس على جائزة السعفة الذهبية الأولى في المهرجان، وفاز عباسي بجائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان عام 2018 عن فيلمه "حدود".