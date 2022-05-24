شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتعرض للانتقادات بسبب تأدية مناسك العمرة بالوشم والحظاظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان أحمد سعد، للانتقادات من قبل متابعيه، بعد نشره مقطع فيديو له، أثناء تأديته مناسك العمرة وظهر فيه وهو مرتديًا ملابس الإحرام، ومرسوم على يده وشم، ومن التعليقات التي كتبها له الجمهور:" بالوشم يا حاج أحمد لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ربنا يهديك، وبخصوص الوشم ده اية، عمرة بالوشم ازاى".



تعليقات انتقادات أحمد سعد (1)



تعليقات انتقادات أحمد سعد (2)



تعليقات انتقادات أحمد سعد (3)



أحمد سعد

كان الفنان أحمد سعد قد انتهى من أداء مناسك العمرة خلال تواجده بالأراضى السعودية، وعقب إحيائه أحد الحفلات الكبرى هناك، ونشر على صفحته الخاصة مقطع فيديو قصير يدعو فيه، وهو يرتدى ملابس الإحرام، وهذه هى المرة الثالثة التى يؤدى فيها أحمد سعد مناسك العمرة خلال الأشهر الاخيرة، حيث إنه يؤديها بعد مشاركته فى أى حفلة هناك.

كان المطرب أحمد سعد قد تألق خلال حفله الأخيرفي السعودية، ورفع حفله شعار كامل العدد، حيث شهد الحفل حضورا هائلا من جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير طوال الحفل.

وكان أحمد سعد قد رزق مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".