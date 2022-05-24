شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته بشنطة مليانة دولارات .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الإعلامى والفنان خالد عليش، بعيد ميلاده الـ36 برفقة زوجته، حيث كشف عن صور وفيديو من الاحتفال بكيك على شكل "حقيبة دولارات"، وعلق على اللقطات المصورة التى نشرها من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، "22-05-2022، كل سنة وأنا طيب والسنة الجاية شنطة الأخضر تبقى حقيقية ربنا يخليكى ليا يا مرمورة".



خالد عليش وزوجته



خالد عليش يحتفل بعيد ميلاده

وعلى جانب آخر، أشاد المذيع خالد عليش - في وقت سابق من نهاية العام الماضى - بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة المصرية عبر منافذها على القادمين من الدول التى ظهر بها متحور فيروس كورونا الجديد "أو ميكرون"، موضحاً أنه خضع لمسحة فورية لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة عند وصوله مطار القاهرة، وهو قادماً من جنوب إفريقيا من أجل التأكد من عدم حمله للفيروس.

وأضاف "عليش"، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، أنه خضع للحجر المنزلى الذاتى - حينها - بعد التأكد من عدم حمله للفيروس، موضحاً أنه أجرى أيضًا - آنذاك - مسحة أخرى فى غضون 7 أيام، من أجل التأكد تماماً، لافتاً إلى أنه بصحة جيدة ولا يوجد ما يدعو للقلق على صحته.



زوجة خالد عليش تحتفل بعيد ميلاده



عيد ميلاد خالد عليش