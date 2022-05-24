شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل تتألق بإطلالة أنيقة وجذابة مع عائلتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة إيناس كامل، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديو"انستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة لها برفقة عائلتها والدها، ووالدتها وشقيقها.

وأطلت إيناس كامل، بإطلالة أنيقة وجذابة ومبهجة، إذ ارتدت ملابس كاجوال من اللون الأزرق الذى أضفى على جمالها ، كما ظهر أفراد عائلتها بشكل راقى وفي كامل تألقهم، وتفاعل جمهور إيناس كامل مع الصور فور نشرها عن طريق التعليقات التى أثنت على جمالها وشياكتها هى وعائلتها.

وتعكف حاليا إيناس على قراءة بعض النصوص الدرامية للمفاضلة فيما بينها واختيار الأفضل، إذ أنها فنانة متطورة ومتمردة دائما على التقليدية، نجحت فى كل الأنماط التى قدمتها بالسينما والتلفزيون، حتى أصبحت واحدة من النجمات والممثلات اللائى يشار لهن بالموهبة والتألق.

وكانت قد حققت ايناس كامل نجاحاً كبيراً في أعمالها الأخيرة ومنها حكاية "ويبقى الأثر"، من مسلسل "إلا أنا"، و"موضوع عائلى" مع ماجد الكدواني، و"النمر"، مع محمد امام والمخرجة شيرين عادل، و"الدايرة"، وغيرها من الأعمال.























