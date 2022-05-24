شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الأفلام تنخفض وتسجل 850 ألف جنيه فقط فى شباك تذاكر أمس الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، ليلة أمس الاثنين، إيرادات بلغت 857,937 ألف جنيه، موزعة على 3 أفلام استقبلتها دور العرض للمنافسة في الموسم، وهى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، و"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، و"زومبى" بطولة على ربيع، وجاءت تفاصيل إيرادات الأفلام كالتالى:

فيلم "واحد تانى" حقق 464 ألف جنيه أمس الاثنين لتصل محصلة إيرادات الفيلم 45 مليون جنيه ، متصدرًا شباك تذاكر الموسم، الفيلم بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أما فيلم "العنكبوت" فحصد إيرادات بلغت 237 ألف جنيه، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية وتكون محصلة إيراداته 26 مليون ونصف ، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وحصد فيلم فيلم "زومبى" إيرادات بلغت 120 ألف جنيه، لتكون محصلة ما حققه الفيلم حتى الآن 14 مليون ونصف، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمروعبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدورأحداثه في إطار كوميدى.

كما حقق فيلم "فارس" 34 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان أحمد زاهر وحسين فهمى وإيمان العاصى، بالاضافة إلى مجموعة من الشباب، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز.