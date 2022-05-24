شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "روح الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم حمادة هلال، لأغنيته الجديدة " روح الروح"، ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" انتظروا أغنية روح الروح غدا الأربعاء الساعه 5مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب".



وقدم النجم حمادة هلال، في السباق الرمضاني 2022، مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" من بطوله أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كان حمادة هلال قد قال لـ الخليج 365" بعد عودته من الأراضى المقدسة، عقب أداء مناسك العمرة، إنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل" المداح - أسطورة الوادى"، مضيفاً أن هذا النجاح القوى للعمل فاق كل توقعاته.

وعما يتردد حول تقديم جزء ثالث من المداح، أوضح حمادة هلال أن الأمور ما زالت في علم الغيب ولم يتم الاتفاق على أى شىء حتى الآن، مشدداً على أنه يركز خلال الفترة المقبلة على تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.