إبنة صفاء سلطان تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:57 مساءً - شاركت الفنانة السورية ” صفاء سلطان ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام احتفالها بعيد ميلاد إبنتها ” أملي ” . فنشرت صفاء سلطان مجموعة من مقاطع الفيديو تتضمن صورا لإبنتها ” أملي ” من مناسبات ومراحل عمرية مختلفة . وكتبت النجمة السورية في معايدتها لإبنتها : ” كل عام وانتي بنتي ورفيقتي وحبيبتي وأختي وعيوني يلي بشوف الدنيا حلوة فيهن ” . وتابعت صفاء سلطان : ” بحبك مامي .. عقبال ال 100 سنه فرح ونجاح وحب وسعادة وراحة بال يا روح أمك إنتي ” . ولاقى منشور الفنانة صفاء سلطان تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم لتهنئة إبنتها بعيد ميلادها مشيدين بجمالها .

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