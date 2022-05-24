شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عمرو عبد العزيز يجرى عملية جراحية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان عمرو عبد العزيز إلى قائمة الفنانين الذين يمرون بوعكات صحية هذه الأيام، حيث نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة وهو يستعد لدخول غرفة العمليات معلقا:"أدعولى عملية صغنونة، وإن شاء الله خير، ولم يفصح عن نوع العملية التي سيجريها.



عمرو عبد العزيز

كان الفنان عمرو عبد العزيز قد قال خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دى أم سى"، أنه يعشق التمثيل ويطلق عليها مهنة المتعة والعذاب ، وتابع:" بتكون تعبان وتصور لمدة 16 و18 ساعة وبمجرد ما يقال أكشن أنت بتنسى التعب.. دى مهنة ممتعة للى بيحبها ويعشقها.. كنت أتمنى أن أكون ممثل".

وأضاف "عبد العزيز"، إنه شخصية بسيطة للغاية، ويحب الطبخ والجلوس مع الأصدقاء بشكل كبير، كما أن مزاجه متقلب، بالإضافة إلى أنه يحب الفن منذ صغره، وتابع: "أنا إنسان بسيط وعلى الله حكايتى..أنا دائما على طبيعتى، وبحب أي شيء له علاقة بالفن سواء تمثيل أوطرب أواستعراضات منذ أن كنت طفل".

ولفت "عبد العزيز"، إلى أن خالد جلال وورشة الإبداع لهما الفضل الأكبرعليه في مشواره الفني، واكتساب مهارات تمثيلية لم يكن على دراية بها.