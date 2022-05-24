كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة ” هنادي مهنا ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد والدها الموسيقار ” هاني مهنا ” ال 74 .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع هنادي مهنا بوالدها هاني مهنا بمراحل عمرية ومناسبات مختلفة وأرفقتها بتعليق تهنئه من خلاله بعيد ميلاده .
فكتبت هنادي مهنا في تعليقها على الصور : ” كل سنة وانت أغلى حاجة في حياتي .. ربنا يخليك ليا ويديك الصحة وتبقى دايما مبسوط وبتضحك .. بحبك يا هاني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور نادرة من طفولتها .. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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