بصور نادرة من طفولتها .. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة ” هنادي مهنا ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد والدها الموسيقار ” هاني مهنا ” ال 74 .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع هنادي مهنا بوالدها هاني مهنا بمراحل عمرية ومناسبات مختلفة وأرفقتها بتعليق تهنئه من خلاله بعيد ميلاده .

فكتبت هنادي مهنا في تعليقها على الصور : ” كل سنة وانت أغلى حاجة في حياتي .. ربنا يخليك ليا ويديك الصحة وتبقى دايما مبسوط وبتضحك .. بحبك يا هاني ” .