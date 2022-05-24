شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم أبعد بينى وبين الذنوب .. أحمد سعد يدعو من أمام الكعبة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد سعد من أداء مناسك العمرة خلال تواجده بالأراضى السعودية ، وعقب إحيائه أحد الحفلات الكبرى هناك، ونشر على صفحته الخاصة مقطع فيديو قصير يدعو فيه، وهو يرتدى ملابس الإحرام، وهذه هى المرة الثالثة التى يؤدى فيها أحمد سعد مناسك العمرة خلال الأشهر الاخيرة، حيث إنه يؤديها بعد مشاركته فى أى حفلة هناك.



بوست أحمد سعد

كان المطرب أحمد سعد قد تألق خلال حفله الأخيرفي السعودية، ورفع حفله شعار كامل العدد، حيث شهد الحفل حضورا هائلا من جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير طوال الحفل.

وكان أحمد سعد قد رزق مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".