شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يروج لحفله فى الكويت يونيو المقبل: مع الملكة إليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من إليسا ووائل كفورى حفلاً غنائيًا فى الكويت بعنوان "ليلة من بيروت" يوم 9 يونيو المقبل ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور وروج وائل كفورى، للحفل عبر حسابه على تويتر، ونشر صورة البوستر و كتب عليها قائلا:" حفلة جديدة في مكان جديد مع الملكة إليسا".



وائل كفورى

وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

ومع نهاية العام الماضى، تعرض نجم لبنان وائل كفورى لحادث سير قوى، حيث أقلق جمهوره في العالم العربى على سلامته، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحطام سيارته إثر إصابته بحادث سير خطير ونقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات اللبنانية لتلقي الرعاية، وسط تطمينات من أصدقائه ومحبيه، ووجه كفوري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه في محنته، بعد نجاته من الحادث .