شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. إنجلينا جولى حذرت جونى ديب من الزواج بـ آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً عن مفاجأة بخصوص تحذير من قبل انجلينا جولي لصديقها جوني ديب من خطوة الزواج من آمبر هيرد، حيث ذكر تقرير لموقع the news أن الممثلة الشهيرة كانت تشعر بأن هيرد ليست مناسبة لـ ديب، وأكدت له بضرورة الانتظار ظناً منها أنه يمر بأزمة منتصف العمر ولن يستطيع الاختيار بشكل مناسب.

من ناحية أخرى سبق وأعلن حاكم لفيف الإقليمي على تليجرام إن ممثلة هوليوود أنجلينا جولي قامت بزيارة مفاجئة إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا يوم السبت، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وفقًا لماكسيم كوزيتسكي، جاءت جولي - التي كانت مبعوثًا خاصًا لمفوضية شئون اللاجئين منذ عام 2011 - للتحدث إلى النازحين الذين وجدوا ملاذًا في لفيف ، بما في ذلك الأطفال الذين يخضعون للعلاج من الإصابات التي لحقت بهم في الضربة الصاروخية على محطة كراماتورسك للسكك الحديدية في بداية أبريل.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي وقع في شرق أوكرانيا استهدف على ما يبدو حشدا معظمهم من النساء والأطفال كانوا يحاولون الفرار من هجوم روسي وشيك ، مما أسفر عن مقتل 52 على الأقل وإصابة العشرات.

وكتب كوزيتسكي: "لقد تأثرت كثيرًا بقصص [الأطفال]". "حتى أن إحدى الفتيات كانت قادرة على إخبار جولي بشكل خاص عن حلم كانت قد حلمت به".

قال إن جولي زارت أيضًا مدرسة داخلية وتحدثت إلى الطلاب والتقطت صوراً معهم ، مضيفةً "وعدتهم بالعودة مرة أخرى".