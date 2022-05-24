شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا فى جولة تسوق بإطلالة رياضية مع حبيبها الجديد مايكل بولانسكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية ليدى جاجا أثناء جولة تسوق مع حبيبها الجديد مايكل بولانسكى، حيث توقف الثنائى عند Vintage Grocers فى ماليبو، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى، وحاولت نجمة البوب، ​​البالغة من العمر36 عامًا، التخفى عن طريق تغطية رأسها بـ oversized hoodie فى حين ارتدت شورت باللون البرتقالى، لكن عدسات الكاميرات رصدتها.

ويبدوأن الثنائى قد اشتريا الضروريات فقط من السوق المحلى، حيث كان العاشق الذى تخرج من جامعة هارفارد، البالغ من العمر 44 عامًا، يحمل كيسًا ورقيًا واحدًا فى طريقه للخروج من محل البقالة.



ليدي جاجا برفقة حبيبها

كما قامت النجمة الحائزة على جائزة جرامى، بتغطية شعرها الأشقر البلاتينى بقبعة بيسبول باللون الأخضر الفاتح تحت غطاء رأسها، وأكملت إطلالتها بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وحملت فى يدها حقيبة لويس فويتون.

وعلى جانب آخر، طرحت النجمة العالمية ليدى جاجا، أغنيتها الجديدة Hold My Hand، من فيلم النجم العالمى توم كروز الذى سيطرح بعنوان ‪Top Gun: Maverick نهاية الشهر الجارى فى عدد من دول العالم بعد عدة تأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكانت النجمة العالمية ليدى جاجا، شاركت متابعيها وجمهورها بصورة تجمعها مع النجم العالمى توم كروز، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، حيث يظهر الثنائى وهما يقبلان بعضهما البعض، لتوجه له جاجا رسالة شكر على حضوره العرض الخاص لآخر أعمالها، قائلاً: "شكرًا لقدومك إلى العرض الليلة الماضية، أحبك يا صديقي".



ليدي جاجا تتسوق وتتخفي تحت غطاء راس