التعليق الأول من ” شيرين عبد الوهاب ” بعد بلاغها ضد طليقها حسام حبيب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:47 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” من خلال مديرة أعمالها ” سارة الطباخ ” بيانا تهيب من خلاله وسائل الإعلام بعد تناول أنباء أزمتها الأخيرة وخلافها مع الفنان ” حسام حبيب ” .

فجاء في البيان : ” تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة والفنان .. موضوع شخصي غير قابل لللتناول الإعلامي ” .

وكانت قد ضجت منذ صباح يوم أمس الإثنين المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر استغاثة شيرين بالشرطة من أجل تحرير محضر عدم تعرض لها ولإبنتيها (هنا ومريم) ضد طليقها حسام حبيب .

واتهامها له بالتعدي عليها وعلى إبنتيها بعد حدوث مشادة بينهما خلال تواجده في محل إقامتها لمناقشة مشروع فني سيجمعهما سويا .. وقامت القوات الأمنية بإلقاء القبض على حسام حبيب لحيازته أيضا سلاحا بدون ترخيص .

وأفاد الفنان حسام حبيب في أقواله أمام جهات التحقيق بأنه لم يهدد شيرين عبد الوهاب ولم يتعدى عليها أو على إبنتيها .. وعن السلاح الذي تم ضبطه معه أكد على أن السلاح مرخص .

ثم قامت النيابة بإصدار قرار بإخلاء سبيل الفنان حسام حبيبب بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بتهديد وسب وقذف طليقته شيرين عبدالوهاب .