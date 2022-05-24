سيد علي ينتقد شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة : ” الشهرة جننتهم ومبقاش عندهم سلوك سوي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:47 مساءً - علق الإعلامي ” سيد علي ” خلال حلقة برنامجه (حضرة المواطن) المذاع عبر قناة الحدث اليوم على أزمة الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” الأخيرة مع طليقها الفنان ” حسام حبيب ” .

حيث انتقد سيد علي تداول مثل تلك الأمور الشخصية على الملأ وأن كل الأخبار التي تثار حول شيرين في الفترة الماضية تكون عن أمورها الخاصة بعيدا عن الفن مطالبا إياها بالتركيز في عملها .

فقال سيد علي : ” واحدة صوتها من أحسن الأصوات الحالية، فيه قدر من الحب والحنان والإحساس والجمال إسمها شيرين عبد الوهاب .. مبقتش اسمع عنها حاجة غير إنها اتجوزت، اتطلقت، اتخانقت، عملت محضر، اتعملها محضر، حلقت شعرها ” .

وتابع : ” يا جماعة الناس دي محتاجين يقعدوا مع طبيب نفسي .. واضح إن الشهرة جننتهم خلتهم مبقاش عندهم سلوك سوي .. واحدة صوتها محصلش مستهلكة عمرها ” .

وأضاف الإعلامي سيد علي موجها رسالة إلى شيرين عبد الوهاب : ” احنا كل علاقتنا بيكي يا شيرين إننا بنحبك وصوتك حلو وفيه إحساس، اتفرغي لفنك وخلو حياتكم دي على جنب .. البيوت أسرار ” .