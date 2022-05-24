أحدث ظهور للفنانة ” لبنى عبد العزيز ” في عزاء سمير صبري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:47 مساءً - أقيم مساء أمس الإثنين عزاء الفنان المصري الراحل ” سمير صبري ” في مسجد الشرطة بالشيخ زايد والذي حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة .

وفي ظهور نادر لها شاركت الفنانة ” لبنى عبد العزيز ” في حضور عزاء سمير صبري بعد غيابها عن الأضواء والظهور لفترة طويلة .

وتواجد أيضا بالعزاء كلا من الفنانين : ليلى علوي ويسرا وبشرى وأشرف زكي وأشرف عبد الباقي ولقاء سويدان والإعلامي عمرو الليثي والإعلامية بوسي شلبي .. كما حرصت الفنانة سمية الخشاب على الحضور وذلك في أحدث ظهور لها بعد وفاة والدتها .

بالإضافة إلى إيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز ونبيلة عبيد والإعلامية سهير شلبي وهاني شاكر وزوجته وشريف منير وأحمد آدم ورانيا فريد شوقي وصابرين وإسعاد يونس والمنتج جمال العدل وغيرهم .

يذكر أن الفنان الراحل سمير صبري كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز ال 85 .. وأقيمت صلاة الجنازة يوم السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .