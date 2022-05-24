شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد هنيدى وخالد جلال فى كواليس مسرحية "سلام مربع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هبة عبدالعزيز، صورة تجمعها بالنجم محمد هنيدى و المخرج خالد جلال من كواليس تصوير مسرحية "سلام مربع" التي تعرض في جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد نجاحها الجماهيري الكبير في موسم الرياض خلال شهر نوفمبر الماضي، والمسرحية ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، والمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.



محمد هنيدى و خالد جلال

مسرحية "سلام مربع" من بطولة محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي ، ابراهيم طلبة ؛ غادة طلعت ، ريهام الشنواني ، زياد زعتر ، سارة هريدي ، أشعار أيمن بهجت قمر ، وألحان عمرو مصطفي ، ديكور وإضاءة عمروعبدالله ، تصميم استعراضات نادين ، مخرج مساعد أحمد الشاذلي ، مخرج منفذ علا فهمي ، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

وكان قد أبدي النجم محمد هنيدي قبل عرض المسرحية بموسم الرياض سعادته الغامرة بالمشاركة بعرض مسرحي للمرة الثانية على التوالي في موسم الرياض، وبالتعاون الفني والثقافي السعودي المصري، وأنه يأتي ضمن علاقة أزلية بين مصر والمملكة على المستوى الرسمي والشعبي، موضحاً أن تلك العلاقات مستمرة منذ سنوات طويلة، ومتواصلة، ومتزايد ة على مدار السنوات الأخيرة ، ولفت إلى أنه سيغيب عن الدراما الرمضانية هذا العام، ويعتبرها يعدها فترة راحة من الأعمال الدرامية هذا الموسم.