نجوى فؤاد: سمير صبري تزوج مرة واحدة وهذا سبب غياب ابنه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

أوضحت الفنانة نجوى فؤاد، أنها غابت عن جنازة وعزاء الفنان الراحل سمير صبري، بسبب وعكة صحية تمر بها حاليا.

وقالت نجوى فؤاد، في مداخلة في احدى البرامج التلفزيونية: “أن سمير صبري كان لا يحكي عن أموره الخاصة لأي شخص إلا نادرا، وفي إحدى المرات تكلم عن قصة حب عاشها عندما كان عمره 21 سنة مع امرأة أجنبية لم يذكر اسمها”.

وأضافت : لم تكن زوجته راضية عن عمله بالفن، وكان ينشغل عنها وقتا طويلا في التصوير والإذاعة، فأخذت ابنهما الرضيع وسافرت إلى بلدها إنجلترا.

وتابعت نجوى فؤاد: سمير صبري رفض السفر ليكون معها، وقال لها لا أستطيع التخلي عن الفن وأهلي ووطني، وباشر ابنه عن بعد وكان يسافر في كل عام لرؤيته والمشاركة في نفقاته بقدر استطاعته.

وتغيب ابن الفنان سمير صبري عن جنازته صباح السبت، وكشف زوج شقيقته سبب تغيبه في مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” قائلا : “ابن سمير صبري يعيش في لندن، ويعمل طبيب أسنان، وطلب مني الراحل عدم إخباره بمرضه واحترمت رغبته، ولم أتصل بالابن حتى الآن”.