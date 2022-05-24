شيرين استغاثت بشرطة النجدة.. اعترافات حسام حبيب بعد ضبطه يحمل سلاحًا في منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول رد فعل بعد إلقاء القبض عليه بسبب تهديده زوجته السابقة النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، كشف الفنان المصري حسام حبيب، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أمس الاثنين، أنه لم يهدد شيرين بالسلاح الناري المضبوط بحوزته، مؤكدًا أن السلاح مرخص ويحمل صفة قانونية.

كما أوضح أنه توجه لفيلا شيرين في منطقة الشيخ زايد، للاتفاق على أعمال فنية بينهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها اتصلت على شرطة النجدة.

وأضاف أنه لم يتعرض لها ولابنتيها، وفق ما نقلته صحيفة “المصري اليوم”.

جاء ذلك، بعدما أعلنت الشرطة بدء التحقيق مع حسام حبيب بعد بلاغ أكدت فيه شيرين أن زوجها السابق وصل إلى منزلها الواقع بمنطقة الشيخ زايد جنوب مصر صباحا دون موعد سابق، واعتدى عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.

كما استغاثت الفنانة بشرطة النجدة في مصر، وحررت محضراً ضده لإجباره على عدم التعرض لها وابنتيها مجدداً.

فسارعت قوة أمنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، وتبين فعلاً وجود حبيب الذي برر تواجده بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، مؤكداً أنه لم يكن يعتزم التعرض لها ولابنتيها بأي أذى، وفق قوله.

كما طلبت شيرين عبد الوهاب من السلطات تأمين تعهد من طليقها يكفل عدم تعرّضه لها أو لابنتيها وحررت محضراً، تم بموجبه إحالته للنيابة للتحقيق.