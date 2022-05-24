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“خسرت الكثير من وزنها”.. زوجة محمد صلاح حديث الجمهور

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت ماغي صادق، زوجة اللاعب المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي، الأنظار بتواجدها في ملعب أنفيلد في ليلة ختام الممتاز، أمس الأحد.

فقد أطلّت ماغي بجسم رشيق وقوام ممشوق، وذلك بعد خضوعها لحمية غذائية ما أفقدها الكثير من وزنها.

وانهالت بعد انتشار الفيديوهات والصور، التعليقات على زوجة اللاعب، فهناك من أبدى إعجابه برشاقتها، فيما أكد آخرون أنها خسرت الكثير من وزنها.

فقد قال أحدهم: ” خسرت الكثير من وزنها”، فيما علّق آخر: “أصبحت برشاقة زوجها”، في إشارة منهم إلى اللاعب المصري.

وتواجدت زوجة اللاعب مع ابنتيها مكة وكيان في أنفيلد بعد مباراة سجّل فيها زوجها هدفاً أسفر عن فوز ليفربول 3-1 أمام وولفرهامبتون ليصل رصيد الفريق الإنجليزي للنقطة 92، بينما حقق مانشستر سيتي اللقب برصيد 93.

يذكر أن صلاح بات ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في الجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي.

في حين أضحى ليفربول أكثر فريق يحقق لاعبوه جائزة الحذاء الذهبي برصيد 7 ألقاب متفوقاً بفارق لقب وحيد عن نجوم أرسنال مقابل 5 ألقاب من الحذاء الذهبي لكل من توتنهام ومانشستر يونايتد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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