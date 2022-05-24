شكرا لقرائتكم خبر عن آدم الشرقاوى ونور خالد النبوى فى أول بطولة سينمائية بفيلم "خمس جولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنانان الشبان آدم الشرقاوى ونور خالد النبوى أولى بطولاتهما السينمائية من خلال فيلم "خمس جولات"، وهو الفيلم الذى يتناول عدة مواضيع آبرزهم لعبة الـ MMA، وهو أول فيلم بطولة شبابية ، من تأليف المؤلف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف في أولى تجاربه الإخراجية في مصر.

الفيلم يضم عددا من الفنانين الذين يعدون ضيوف شرف أبرزهم الفنان ماجد المصرى، كما يشارك مطرب الراب آر سينك في أحداث الفيلم، حيث بدأت أسرة الفيلم التصوير الأيام الماضية في سرية تامة، ومن المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.





يشار إلى نور خالد النبوى شارك في موسم رمضان الماضى بمسلسل راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، وأنوشكا، وإسلام جمال، عدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، كما قدم الفنان الشاب آدم الشرقاوى العام قبل الماضى مسلسل "لعبة نويتن" مع الفنان منى زكى، تأليف وإخراج تامر محسن.

الفيلم يضم عدد من الفنانين الذين يعدون ضيوف شرف أبرزهم الفنان ماجد المصرى، كما يشارك مطرب الراب آر سينك في أحداث الفيلم، حيث بدأت أسرة الفيلم التصوير الأيام الماضية في سرية تامة، ومن المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.