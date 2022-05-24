شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقى All That Breathes فى مهرجان كان بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، خضوع صناع الفيلم الوثائقي All That Breathesالهندي، لجلسة تصوير للترويج للفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان، حيث حضر من صناع الفيلم كل من شوناك سين ومحمد سعود ونديم شاه زاد. الفيلم يتناول قصة شقيقين يحاولا حماية طائر في ظل أوقات مضطربة في نيودلهي.

وكان مهرجان كان السينمائي قد شهد عرض فيلم المخرج الإيراني علي عباسي Holy Spider أو "العنكبوت المقدس" في مهرجان كان السينمائي، وهو فيلم الذي يستند إلى قصة حقيقية لسفاح في مدينة مشهد الإيرانية.

ويدور الفيلم في ضواحي المدينة الإيرانية، حيث يقوم القاتل يدعى سعيد هاني، يؤدي دوره مهدي باجستاني، بمطاردة بائعات الهوى لقتلهن كنوع من التطهير وتلاحقه الصحفية الاستقصائية رحيمي، التي تلعب دورها زار أمير إبراهيمي، وعندما أُلقي القبض على القاتل، في عام 2001، وجد دعما لحجته بأنه كان يقضي على ما وصفه بالفساد الأخلاقي، على الرغم من إدانته وإعدامه في العام التالي، والفيلم واحد من 21 فيلما تتنافس على جائزة السعفة الذهبية الأولى في المهرجان، وفاز عباسي بجائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان عام 2018 عن فيلمه "حدود".