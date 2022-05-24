إبنة عابد فهد الشابة تضج جمالًا بصورة عفوية.. والمفاجأة الكبرى في هوية والدتها! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:43 صباحاً - خطفت لونا، ابنة النجم عابد فهد الانظار من خلال صورة عائلية عفوية نشرها عبر صفحته على تطبيق «إنستجرام».

وحرص النجم السوري على التقاط الصورة مع طفليه وفي الخلفية زوجته الاعلامية زينة اليازجي وهي تقدم برنامجها التلفزيوني في لقطة ممتعة، ولفتت الشابة الأنظار بجمالها الأخاذ.

وظهرت لونا بشكل متغير بعدما أصبحت شابة حسناء بملامح ناعمة وشعر أشقر، وتشبه الى حد كبير والدتها وقد ورثت جمالها وجاذبيتها.

وأحدثت الصورة العائلية ضجة كبيرة، حيث تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل واسع وتغزلوا بجمال ليونا التي كبرت وأصبحت شابة جميلة وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها نسخة عن والدتها بينما رأى القسم الآخر أنها تشبه والدها.

عابد فهد يروّج لمسلسله الجديد “بيروت 303”

من جهة ثانية، يواصل النجم السوري الترويج لمسلسله الجديد “بيروت 303” والذي من المنتظر عرضه قريباً، ويعتبر المسلسل هو التعاون الثالث الذي يحمع عابد بالفنان معتصم النهار والفنانة سلافة معمار بعد تعاونهم من قبل في مسلسلي “قلم حمرة” و”اوركيديا”،

وينتمي المسلسل إلى نوعية الاعمال التاريخية التي توثق احداث حقيقية وواقعية حدثت بالفعل في بيروت وتأثيرها على المجتمع اللبناني بشكل عام وعلي الأفراد داخل المجتمع اللبناني بشكل خاص في حبكة درامية مشوقة.

مسلسل «بيروت 303» دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

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