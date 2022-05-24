بعد أن طلبت الزواج منه.. أدهم نابلسي في أول رد على إنجي خوري.. لن تصدق ما قاله وأحرجها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:43 صباحاً - أثارت الفنانة الاستعراضية السورية إنجي خوري الجدل مؤخرًا، وذلك بعدما طلبت الزواج من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي مقابل توبتها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انجي خوري وهي تقول انها مستعدة للتوبة وارتداء الحجاب مقابل أن تتزوج من أدهم نابلسي

رد أدهم نابلسي على إنجي خوري

وفي الساعات الماضية، انتشرت تصريحات منسوبة للفنان المعتزل، قيل إنه رد من خلالها على طلب إنجي حيث رفض الزواج منها، فقال: “من يريد أن يتوب ويعود إلى طريق الصواب، لا يجب أن يشترط على الله”، كما تداول متابعون وصفحات فنية منشورًا نسب لأدهم يقول فيه: “وَهُوَ الَّذِي يَقبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ”.

إلا أن عددًا من روّاد مواقع التواصل أكدوا أن التصريحات غير صحيحة، حيث أن أدهم نابلسي لم يدل بأي تصريح حتى الآن ولم يرد على إنجي خوري، وسط توقعات بعدم التعاطي مع الأمر على الاطلاق.

إنجي خوري تعلن إستعدادها للتوبة مقابل الزواج من أدهم نابلسي

وكانت السورية إنجي خوري، أثارت الجدل بعد طلبها الزواج من المطرب الأردني المعتزل أدهم النابلسي، مشيرة إلى أنها سترتدي الحجاب في حال موافقته على الزواج منها، حيث قالت «إنجي» في فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا أدهم النابلسي يتزوجني أنا بتحجب وبلبس خمار، وبروح اصلي وبتوب، وما بدي التليفون حتى، بس يتزوجني، يؤبرني ما أجمله».

وأضافت المطربة السورية المثيرة للجدل: «إذا الشيخ اتزوج واحده لبسها مفتوح بيفوت على الجنة، ما بدك تفوت على الجنة؟»، إذ طالبت «خوري» الزواج من أدهم النابلسي قائلة: «أدهم.. تتزوجني؟».

البعض من المتابعين شككوا بنوايا خوري، لاعترافها بأن رغبتها بالزواج من الفنان الأردني المعتزل بسبب وسامته وجماله لا أفكاره والتزامه.

من هي إنجى خوري؟

ولدت الفنانة السورية إنجي خوري في سوريا بمدينة حلب عام 1995، وهي من أب سوري وأم سورية وأسمها الحقيقي نجوى خليق الله، وديانتها الإسلام ، وهي ممثلة سورية مشهورة بمجالها الفني والمسرحي، وعمرها 27 سنة.

إنجي خوري هي فنانة لبنانية قد ذاع صيتها في العشرة أشهر الأخيرة وهذا بعدما قامت بنشر عدة صور وفيديوهات قد وصفها الكثير من المغردين بأنها فاضحة وخادشة للحياء، فبحسب الأخبار التي قد تداولها بعض المتفاعلين مع هاشتاق إنجي خوري فإنها قد هربت من سوريا وذلك بسبب والدها الذي كان يستبدها بشكل دائم.

فقد قامت الفنانة اللبنانية انجي خوري بالإقدام على الساحة الفنّية منذ وصولها إلى لبنان وتم استقبالها من قبل شخص مجهول الهوية حيث اقتادها الى الساحة الفنّية والتي تعرفت ومنذ بداية مشوارها الفني على الفنان اللبناني “آدم” حيث قام بإختبارها في المجال الفني وقد اكتشف الموهبة الفنّية فيها.

والجدير بالذكر بأنه هنالك عدة عوامل قد كانت من الاسباب التي قد ساعات في شهرة الفنانة اللبنانية إنجي خوري والتي كان ابرزها هو ظهورها بفيديو بث مباشر على حسابها الرسمي في «إنستجرام» حيث ظهرت بملابس فاضحة وهذا ما ثار الجدل وبشكلا كبير جدًا على مواقع التواصل الإجتماعي اتفاعل الكثير من المغردين مع هذا البث المباشر ووصفوه بأنه خارج عن الحياء ولا يمكن أن تكون هذه الفنانة عربية.

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