صدقي صخر: شخصيتي في "ريفو" هي الأقرب لقلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يدخل الفنان صدقي صخر عالم موسيقى التسعينيات من خلال مسلسل ريفو، والذي من المقرر إطلاقه يوم 2 يونيو حصريًا على منصة WATCH IT، ويقدم صدقي ضمن أحداث المسلسل بشخصية مروان سامي، وهو شاب مهووس بالموسيقى يبحث عن ذاته.

وعن شخصيته في مسلسل ريفو يقول صدقي صخر في بيان صحفي "أحببت شخصية مروان سامي جدًا، بكل تعقيداتها ومشاكلها النفسية، وأيضًا أجواء النوستالجيا والموسيقى الجميلة في المسلسل، بالإضافة إلى أن مسلسل ريفو اتاح لي التمثيل والعزف في نفس الوقت وهي من الاسباب التي جعلت شخصية مروان سامي الأقرب لقلبي".

وقد عُرض لصدقي صخر مؤخرًا على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض لصدقي مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما شارك في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمر عابد، وإنتاج كريم قاسم.